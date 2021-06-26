Fatih Altaylı'dan, Hilal Kaplan'a sert 'domuz' yanıtı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 14:17

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yandaş yazar Hilal Kaplan'ın önceki gün kendisi için yaptığı "domuz" benzetmesine "Adını bir kez kullanmam için ölecek neredeyse. Bir kez adından bahsetsem, tüm ezikliğini atacak sanki üzerinden" sözleriyle yanıt verdi.

Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

"ÖLECEK NEREDEYSE"



Epey bir zamandır kendisini muhatap almam için çırpınan bir gariban var. Bir yazısında adını anmam, kendisini yazar yerine koymam için yırtınıyor. Derdi dili benimle. Ha babam beni yazıyor, ha babam benden söz ediyor. Adını bir kez kullanmam için ölecek neredeyse. Bir kez adından bahsetsem, tüm ezikliğini atacak sanki üzerinden. Ben ise bu kişinin ne yazdıklarını takip ediyorum ne de söylediklerini.



