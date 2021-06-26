Fatih Altaylı'dan, Hilal Kaplan'a sert 'domuz' yanıtı
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yandaş yazar Hilal Kaplan'ın yaptığı "domuz" benzetmesine köşesinden sert yanıt verdi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yandaş yazar Hilal Kaplan'ın önceki gün kendisi için yaptığı "domuz" benzetmesine "Adını bir kez kullanmam için ölecek neredeyse. Bir kez adından bahsetsem, tüm ezikliğini atacak sanki üzerinden" sözleriyle yanıt verdi.
Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
"ÖLECEK NEREDEYSE"
Epey bir zamandır kendisini muhatap almam için çırpınan bir gariban var. Bir yazısında adını anmam, kendisini yazar yerine koymam için yırtınıyor. Derdi dili benimle. Ha babam beni yazıyor, ha babam benden söz ediyor. Adını bir kez kullanmam için ölecek neredeyse. Bir kez adından bahsetsem, tüm ezikliğini atacak sanki üzerinden. Ben ise bu kişinin ne yazdıklarını takip ediyorum ne de söylediklerini.
Video Haberler
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
- Vicdansızlığın görüntüleri! Engelli yurttaşlara darp
- İmamın, müezzine tabureyle saldırdığı anlar kamerada
- Yakıt alan motokuryeye böyle çarptı
En Çok Okunan Haberler
- Show TV'de deprem! Ece Üner istifa etti
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Erdoğan'dan bakana tepki
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- Miami'de bilanço ağırlaşıyor: 159 kişiden haber yok
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- Okan Bayülgen'den 'aşı karşıtlığı' açıklaması
- Kullanılan uçağın ödemesine dair belge talebi
- Sputnik V ve Sinovac aşılarına ilişkin AB'den açıklama