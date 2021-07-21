Fatih Karagümrük'te Serkan Hurma'dan "hediye" paylaşımı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:55

Fatih Karagümrük Spor Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla taraftarlara mesaj yolladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten "İkinci başkanımız Serkan Hurma’dan açıklama!" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz bayram için hazırız! Taraftarımız da hazırlansın, bayram hediyeleri yolda. İyi bayramlar!"

Kulübün paylaşımı şu şekilde: