Fatih Karagümrük'te Serkan Hurma'dan "hediye" paylaşımı
Fatih Karagümrük İkinci Başkanı Serkan Hurma, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla taraftarlara mesaj verdi.
Fatih Karagümrük Spor Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla taraftarlara mesaj yolladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten "İkinci başkanımız Serkan Hurma’dan açıklama!" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Biz bayram için hazırız! Taraftarımız da hazırlansın, bayram hediyeleri yolda. İyi bayramlar!"
Kulübün paylaşımı şu şekilde:
İkinci başkanımız Serkan Hurma’dan açıklama! pic.twitter.com/FAPQC2WTtN— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 21, 2021
Video Haberler
- Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
- Safari aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
- Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
- Ukrayna’daki Lviv Havalimanı’nda bomba ihbarı
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
En Çok Okunan Haberler
- Güldür Güldür oyuncusu, o rektörü tiye aldı
- Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban'dan açıklama
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- 'Şeriat devleti mi olduk?'
- Soylu'nun 'Ay-yıldızlı tabut' konuşmasına tepki
- 'Altın bereketlendirme' dolandırıcılığına gözaltı
- Bakan Selçuk 'kafa kesme' ifadelerine 'yanlış' diyemedi!
- Asiltürk ile Erdoğan'ın ziyareti kulislere böyle yansıdı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- KKTC'deki külliyenin maliyeti ve ayrıntıları belli oldu