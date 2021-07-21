Slavia Prag'tan Galatasaray'a Nicolae Stanciu cevabı
Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Galatasaray'ın Nicolae Stanciu için yaptığı transfer teklifini reddettiklerini açıkladı.
Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Nicolae Stanciu'nun kulübü Slavia Prag'ın başkanı Jaroslav Tvrdik, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Kulübün forma tanıtım lansmanında konuşan Tvrdik, sarı-kırmızılıların transfer teklifini reddettiklerini kaydetti:
"Pazartesi günkü yönetim kurulu toplantısında, Nico Stanciu'nun Slavia'da kalmasına oy birliğiyle karar verdik. Nico, hedeflerimize ulaşmamız için önemli bir oyuncu. Teklif edilen miktar, bizim için kabul edilemezdi."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Nicolae Stanciu için bir görüşmemiz oldu, kulüp başkanıyla direkt ben görüştüm. Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Gayet güzel konuştuk ama ilerleyen günler ne getirir bilemiyorum."
Romen futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 45 resmi maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
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