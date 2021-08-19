Fatih Portakal Erdoğan'a sert çıkış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam katıldığı canlı yayında "Biz ne zaman, hangi şartlarda bir ve beraber olacağız?" demesine Fatih Portakal’dan sert tepki geldi.
Dünyanın gündemine oturan Afganistan’daki gelişmeleri dün yorumlayan Erdoğan, Taliban’dan ılımlı ve itidalli mesajlar geldiğini ifade ederek, bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Erdoğan yaptığı açıklamalarda muhalefete de yüklendi. “Biz ne zaman, hangi şartlarda bir ve beraber olacağız? Her zaman karalamak için bir şeyler mi bulmak, söylemek lazım?” diyen Erdoğan, son dönemde yaşanan afetlerle ilgili muhalefetin açıklamalarına yönelik, “Yapılması gerektiği halde yapılmayan bir şey mi vardı da karalama kampanyası sürdürüyorlar?” şeklinde konuştu.
Erdoğan’ın açıklamalarına Fatih Portakal’dan tepki geldi.
Portakal, Erdoğan’ın "Biz ne zaman, hangi şartlarda bir ve beraber olacağız?" ifadesini, “Aynı düşüncede olmadığınız insanlara terörist demeyip, bir yöneten olarak saygı gösterdiğiniz zaman” diye yanıtladı.
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