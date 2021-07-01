Fatih Portakal, Twitter'dan isyan etti: Yaradan duy beni
Ünlü spiker Fatih Portakal, "Yaradan, duy beni: beni bu riyakarlarla aynı cennete alma olur mu? Ben razıyım" paylaşımı yaptı.
FOX TV’den ayrıldıktan sonra YouTube kanalında gazeteciliğe devam eden Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Portakal'ın Twitter'da onbinlerce beğeni alan paylaşımı şöyle:
"YARADAN, DUY BENİ"
Çalıp çırpıp, kul hakkı yiyip, yalanı düstur edinmek… Sonra da Allah ve peygamberi dilinden düşürmeyip, başını secdeden kaldırmayıp, oruç tutup cennetin kapasını aralama çabası. Yaradan, duy beni: beni bu riyakarlarla aynı cennete alma olur mu? Ben razıyım.
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