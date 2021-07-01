Fatih Portakal, Twitter'dan isyan etti: Yaradan duy beni

01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:04

FOX TV’den ayrıldıktan sonra YouTube kanalında gazeteciliğe devam eden Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Portakal'ın Twitter'da onbinlerce beğeni alan paylaşımı şöyle:

"YARADAN, DUY BENİ"

Çalıp çırpıp, kul hakkı yiyip, yalanı düstur edinmek… Sonra da Allah ve peygamberi dilinden düşürmeyip, başını secdeden kaldırmayıp, oruç tutup cennetin kapasını aralama çabası. Yaradan, duy beni: beni bu riyakarlarla aynı cennete alma olur mu? Ben razıyım.