Fatih Portakal'a konuşan İbrahim Uslu: "Devlet Bahçeli, 2021'in ikinci yarısında erken seçim çağrısı yapacak"
Fatih Portakal’a konuşan kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, "Ben 2021'in ikinci yarısında bir erken seçim bekliyorum. Bahçeli bir gün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yapacaktır" dedi.
Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, katıldığı Fatih Portakal'ın YouTube kanalında Bülent Arınç'ın son çıkışını ve Cumhur İttifakı'nda yaşanan krizi değerlendirdi.
Medyafaresi.com’da yer alan habere göre Uslu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2021 sonbaharında erken seçim talebinde bulanabilir. Kamuoyu araştırmacısı Uslu, ayrıca MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan çekilebileceğini de öne sürdü.
Uslu, AKP'nin 2014 yılındaki çizgisine dönmek istediğini ifade ederek, bu durumda MHP’nin ittifaktan kopacağını iddia etti. Fatih Portakal'ın, "Bahçeli bir sabah erken seçim isteyebilir mi?" sorusuna İbrahim Uslu, "Ben 2021'in ikinci yarısında bir erken seçim bekliyorum. Bahçeli bir gün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yapacaktır" yanıtını verdi.
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
- Bakan Koca: O kişiyi görevden aldım
- İktidar sustu, Twitter durmadı
Video Haberler
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
- Bakan Koca: O kişiyi görevden aldım
- İktidar sustu, Twitter durmadı