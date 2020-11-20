Fatih Portakal'a konuşan İbrahim Uslu: "Devlet Bahçeli, 2021'in ikinci yarısında erken seçim çağrısı yapacak"

20 Kasım 2020 Cuma, 17:27

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, katıldığı Fatih Portakal'ın YouTube kanalında Bülent Arınç'ın son çıkışını ve Cumhur İttifakı'nda yaşanan krizi değerlendirdi.

Medyafaresi.com’da yer alan habere göre Uslu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2021 sonbaharında erken seçim talebinde bulanabilir. Kamuoyu araştırmacısı Uslu, ayrıca MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan çekilebileceğini de öne sürdü.

Uslu, AKP'nin 2014 yılındaki çizgisine dönmek istediğini ifade ederek, bu durumda MHP’nin ittifaktan kopacağını iddia etti. Fatih Portakal'ın, "Bahçeli bir sabah erken seçim isteyebilir mi?" sorusuna İbrahim Uslu, "Ben 2021'in ikinci yarısında bir erken seçim bekliyorum. Bahçeli bir gün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yapacaktır" yanıtını verdi.