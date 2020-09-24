Fatih Portakal'dan Koca'ya 'Bu doğru mu' sorusu

24 Eylül 2020 Perşembe, 02:04

Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı’nı ve Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, dolandırıcıların kendisine attığı mesajı iletti. Portakal,” Bu doğru mu Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı Sms : “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN 3000TL SOSYAL DESTEK ÖDEMENİZİ ALMAK İÇİN HEMEN BAŞVURUN (Diğer sitelere itibar etmeyiniz).! BAŞVURU SİTESİ : https://l Cep no; 053721797!!” dedi.





Bu doğru mu @drfahrettinkoca ve @saglikbakanligi ?

Sms : “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN 3000TL SOSYAL DESTEK ÖDEMENİZİ ALMAK İÇİN HEMEN BAŞVURUN (Diğer sitelere itibar etmeyiniz).! BAŞVURU SİTESİ : https://t.co/PJozqbxoDu”

Cep no; 053721797!! — fatih portakal (@fatihportakal) September 23, 2020

Paylaşımdan yaklaşık 20 dakika sonra konuyla ilgili tekrar paylaşım yapan Portakal, “Bakanlıktan bildirdiler, sahtekarlarin işi. İnanmayınız. Numarayi da bakanlığa ilettim.” dedi.



