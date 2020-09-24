Fatih Portakal'dan Koca'ya 'Bu doğru mu' sorusu
Fatih Portakal, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Koca'ya, kendisine gelen dolandırıcıların mesajını sordu.
Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı’nı ve Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, dolandırıcıların kendisine attığı mesajı iletti. Portakal,” Bu doğru mu Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı Sms : “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN 3000TL SOSYAL DESTEK ÖDEMENİZİ ALMAK İÇİN HEMEN BAŞVURUN (Diğer sitelere itibar etmeyiniz).! BAŞVURU SİTESİ : https://l Cep no; 053721797!!” dedi.
Bu doğru mu @drfahrettinkoca ve @saglikbakanligi ?— fatih portakal (@fatihportakal) September 23, 2020
Sms : “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN 3000TL SOSYAL DESTEK ÖDEMENİZİ ALMAK İÇİN HEMEN BAŞVURUN (Diğer sitelere itibar etmeyiniz).! BAŞVURU SİTESİ : https://t.co/PJozqbxoDu”
Cep no; 053721797!!
Paylaşımdan yaklaşık 20 dakika sonra konuyla ilgili tekrar paylaşım yapan Portakal, “Bakanlıktan bildirdiler, sahtekarlarin işi. İnanmayınız. Numarayi da bakanlığa ilettim.” dedi.
Bakanlıktan bildirdiler, sahtekarlarin işi. İnanmayınız. Numarayi da bakanlığa ilettim. https://t.co/b7xiq5OMX1— fatih portakal (@fatihportakal) September 23, 2020
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