Fatih Portakal'dan Koca'ya 'Bu doğru mu' sorusu

Fatih Portakal, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Koca'ya, kendisine gelen dolandırıcıların mesajını sordu.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 02:04
Fatih Portakal'dan Koca'ya 'Bu doğru mu' sorusu
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Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı’nı ve Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, dolandırıcıların kendisine attığı mesajı iletti. Portakal,” Bu doğru mu Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı Sms : “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN 3000TL SOSYAL DESTEK ÖDEMENİZİ ALMAK İÇİN HEMEN BAŞVURUN (Diğer sitelere itibar etmeyiniz).! BAŞVURU SİTESİ : https://l Cep no; 053721797!!” dedi.


Paylaşımdan yaklaşık 20 dakika sonra konuyla ilgili tekrar paylaşım yapan Portakal, “Bakanlıktan bildirdiler, sahtekarlarin işi. İnanmayınız. Numarayi da bakanlığa ilettim.” dedi.



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