Fatih Terim: "Geçeriz kenara alkışlarız"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig 39. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Beşiktaş'ın şampiyon olması durumunda saha kenarında dizilerek Beşiktaş'ı alkışlayacaklarını açıkladı.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
"Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net. Üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Kaybedersk yüzde 1 dahi ümit kalmaz. Bizim için basit. Kazanamazsak, öbür skorlarda geçeriz kenara oyuncularımızla beraber Beşiktaş'ı alkışlar, tebrik eder, öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde devam eder. Türkiye Ligi'nde hangi maçın ne skorla biteceği bilinmiyor. Bunun dışındaki skorlarla Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklarız, tebrik ederiz, tüm teknik heyet futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız.
"Galip gelmek çok önemli. Son 3 maça kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Oyunu kontrol etmede, domine etmede yüksek pas yüzdesiyle doğru pozisyon aldık hücum aksiyonlarında. Acele etmeden, sabırla, en iyi pozisyonu opsiyonu arayarak bir hayli gol pozisyonu yakaladık. Gol bir hayli gecikti ama soyunma odasına 1-0 girmek önemliydi. İkinci yarı, ilk yarının kopyasıydı. 2-0 net değil, 3-0 olsa rahatlardık."
"3. gol niye verilmedi, anlamış değilim. Birazcık top oynamış olsa VAR'daki onun gol olduğunu görürdü.Bir tarafın da başka türlü sıkıntısı var. Gençlerbirliği'nin küme düşme tehlikesi var. Bizim kopmama, vazgeçmeme gibi bir huyumuz var. Kendi kalemizde pozisyon vermeden, rahatsızlık duymadan maçı bitirmek güzel."
İlgili Haberler
- Gençlerbirliği-Galatasaray maçında hastanelik oldu!
- ÖZEL| Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan diğer adaylara 'troll hesap' göndermesi
- Galatasaray'ın inadı inat! | Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker: Dünyayı ateşe vereceğim
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- İşte son seçim anketi: AKP tarihinde bir ilk!
- Tartışma yaratan 'PCR' testi kararı
- Eski vekil için çarpıcı iddialar
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- O genel müdür görevden alındı
- Bilim Kurulu üyesi 'rahatlama' için tarih verdi
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- IŞİD soruları yanıtsız