Fatih Terim ile Mustafa Denizli hazırlık maçı için anlaştı ancak zemin izin vermedi!

Yunanistan'daki hazırlık maçı iptal olan Galatasaray, Altay ile hazırlık maçı oynamak için anlaştı ancak Bornova Stadı'nın zeminin maçın oynanmasına engel oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 22:31
Fatih Terim ile Mustafa Denizli hazırlık maçı için anlaştı ancak zemin izin vermedi!
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Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV maçı öncesi hazırlık maçı arayışlarını sürdüren Galatasaray bu sefer zemine takıldı.

Sporx'in haberine göre Olympiakos ile oynayacağı maçı Yunan görevlilerin kötü muammelesi nedeniyle iptal eden Galatasaray, Altayspor ile hazırlık maçı için sözleşti. 

Habere göre  Fatih Terim, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile telefonda hazırlık maçı için görüşme yaptı. Deneyimli hoca ile hazırlık maçı için anlaşan Terim, 15 Temmuz Perşembe günü için randevu aldı.

Ancak görüşmenin ardından Bornova Stadı'nın zemininin maç yapmak için müsait olmadığı ortaya çıkınca müsabaka iptal edildi. 


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