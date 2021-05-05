Fatih Terim'den tazminat davası
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakkında sosyal medya üzerinden küfürlü paylaşımlar yapan kullanıcıdan tazminat talep etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Terim'in avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Emir S.'nin herkesin görebileceği bir platformda kişilik haklarına alenen zarar verici şekilde hakaret ve küfür ettiği öne sürüldü.
Mahkeme dava dilekçesini kabul etti. Tazminat davası önümüzdeki günlerde görülecek.
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