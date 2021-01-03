Fatih'te iş hanında çıkan yangında 1 kişi öldü
İstanbul, Fatih'te, iş hanında çıkan yangında hanın bekçiliğini yaptığı öğrenilen 71 yaşındaki Mevlüt Türkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Balkapanı Sokak'ta bulunan 2 katlı bir iş hanından çıktı. Dumanı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın kısa sürede söndürülerek hanı kaplayan duman tahliye edildi. Yanan yerde inceleme yapan ekipler, handa bekçilik yaptığı öğrenilen 71 yaşındaki Mevlüt Türkan'ın cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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