Fatih’te kıraathaneye baskın: 120 bin 840 lira ceza kesildi
Fatih’te bir kıraathanenin faaliyette olduğu ve içinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, adreste denetim yaptı. İçeride bulunan işyeri sorumlusu Bayram B. ile birlikte toplam 38 şahsa 120 bin 840 lira idari para cezası kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamda 6 Aralık’ta Fatih’te Ali Kuşçu Mahallesi Kıztaşı Caddesinde bulunan bir kıraathanenin faaliyette olduğu ve içerisinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Aynı gün saat 21.40 sıralarında adreste gerçekleştirilen denetimlerde işyerinin ruhsatsız olduğu ve içeride işyeri sorumlusu Bayram B. isimli şahısla birlikte toplam 38 şahsın bulunduğu tespit edildi.
Kıraathanede bulunan şahısların her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplamda 120 bin 840 lira idari para cezası kesildi.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Genel müdürden Menzil paylaşımı!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Video Haberler
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
- Sosyal medyada paylaşıldı! Erdoğan'a videolu mesaj
- Yurttaşlar görüntüledi... Kedi tilkiyi böyle kovaladı
- Valiye FETÖ'cü diyen yurttaş, 7 bin lira ceza yedi
- Canlı yayın karıştı! Stüdyoyu terk etti
- Pitbulun süs köpeğini öldürdüğü kavgaya gazlı müdahale
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- Koronavirüs olan sağlıkçı babasına böyle seslendi
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Genel müdürden Menzil paylaşımı!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması