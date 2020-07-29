Fatma: Netflix Türkiye’nin yeni dizisi yolda

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:47

Fatma dizisinin çekimleri başladı! Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı yeni Netflix Türkiye projesinden ilk set görseli de geldi.

Geçen günlerde RTÜK ile yaşanan gerginlik sonrası Türkiye’den çekilme haberleri ile gündeme gelen Netflix Türkiye, yeni yapımlarını geliştirmeye devam ediyor. Platform, set aşamasına gelen Şimdiki Aklım Olsaydı’yı iptal etmişti. Ancak görünen o ki Netflix’in bu kararı, diğer projeleri şimdilik etkilemeyecek.

İlk yerli filmi Yarına Tek Bilet’i izleyici ile buluşturan, Atiye 3. sezon çekimlerine başlayan, Hakan: Muhafız için final sezonunu yayınlayan platform; şimdi de yeni dizilerinden Fatma’da prodüksiyon sürecine geçti.

Kanal, yeni yerli dizisinde Fatma adlı bir karakterin hayatını konu alacak. Dizinin başrolünde ise Çılgın Dersane, Bana Masal Anlatma ve Her Şey Seninle Güzel gibi filmler ve Ulan İstanbul, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı ve Kuzgun gibi dizilerde boy gösteren Burcu Biricik yer alıyor.

NETFLİX TÜRKİYE, FATMA DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIMI BAŞLATTI

Platform, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda diziye hoş geldin diyerek heyecanlı bir geri sayımın başladığını ilan etti.

Dizinin senaryo koltuğunda Özgür Önürme oturuyor. Yapımın yönetmeni ise Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yönetmeni ve BluTV orijinal dizisi Yaşamayanlar’ın yapımcısı Özer Feyzioğlu yer alıyor. Fatma’nın yapımcısı ise Başak Abacıgil.

Sıradan bir temizlikçi olan 35 yaşındaki Fatma, hapisten çıkan kocası Zafer’in bir süre sonra ortadan kaybolması ile maceraya atılır. Eşini aramaya başlayan Fatma, bu süreçte beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in çeşitli bağlantılarının bu durumu öğrenmesi sonrasında, Fatma hayatta kalabilmek için öldürmeye devam eder. Öldürmek, bir noktadan sonra onun için bir tören haline gelir. Fatma yeni hayatına “temizlikçi kadın” olarak devam eder. Zafer’i aramayı sürdürür ve oğlunun intikamının peşinde koşar.

Dizinin çekimleri 16 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Fatma dizisinin oyuncu kadrosundan Burcu Biricik dışında henüz başka bir isim açıklanmadı. Yapımın Netflix’te ne zaman yayınlanacağı bilgisi de paylaşılmış değil. Ancak dizinin 2020’nin sonuna doğru yayınlanması olası gözüküyor.

Peki siz Fatma dizisinin konusunu nasıl buldunuz? Diziden umutlu musunuz? Beklentilerinizi Kayıp Rıhtım Forum’da bizimle paylaşmayı unutmayın.