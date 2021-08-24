Fazıl Say'dan 'Genco Erkal' paylaşımı: 'Kılına dokundurtmayacağım!'
Piyanist Fazıl Say, usta sanatçı Genco Erkal'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olmasına tepki gösterdi. Say, "Genco Erkal Türkiye'dir; 'kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun!' diyorum. O kadar!" açıklamasını yaptı.
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasına yönelik tepkiler sürüyor.
Darbe ve baskı dönemleri de dahil olmak üzere 62 yıldır politik tiyatro yapan usta sanatçı, ikisi 5 yıl önce atılmış 3 adet tweet nedeniyle ilk defa Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.
İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi, kabul edildiği takdirde Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
FAZIL SAY: 'KILINA DOKUNDURTMAYACAĞIM'
Genco Erkal'a sanatçı dostlarından ve sosyal medyadan destek sürerken, yaşananlara bir tepki de ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi. Say, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olmasını sert bir dille eleştirdi.
Ünlü piyanist, Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarda “Genco Erkal Türkiye'dir; kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun!' diyorum. O kadar!" açıklamasını yaptı.
"KORKAKLAR, ARTIK YETTİ!"
Erkal'ın fotoğrafını paylaşarak usta sanatçının yanında olduğu belirten Say, bir diğer paylaşımında ise "Korkaklar! Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!!! #GencoErkalYalnızDeğildir" ifadelerini kullandı.
Fazıl Say'ın paylaşımları şu şekilde:
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