Fazıl Say’dan iktidara ‘yapamıyorsa gidecek’ tepkisi: ‘AKP devlet değildir'
Piyanist ve besteci Fazıl Say sosyal medya hesabından AKP'ye sert eleştirilerde bulundu.
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Türkiye'de yangınlar devam ederken iktidarın da sıkça kullandığı "StrongTürkiye" etiketine işaret ederek, "Kendileri inanıyor mu 'Güçlü Türkiye' deyimine?" dedi ve şöyle devam etti: "AKP devlet değil, sadece hükûmettir, yapamıyorsa gidecek!" ifadelerinde bulundu.
"HİÇ BİRİ YALAN DEĞİLDİR..."
Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, pandemide ve günlerdir süren yangında Türkiye'nin zor günler geçirdiğini vurguladı.
Say, şu ifadeleri kullandı:
“Kendileri inanıyor mu “Güçlü Türkiye” deyimine? Pandemide en parasız, en zor günlerde, IBAN gösterilmişti üstüne! Hatırlıyor mu? Şu yangınlardaki beceriksiz duyarsız, aciz hali, paramızın erimesini, insanlarımızın küçümsenmesini? Anlıyor mu? Evet! Anlıyor! Yine de yapıyor, Neden?
Ben bu milletin yanındayım, tüm dünyada, dürüstçe, sanatımla, elimden geldiğince; devletimin de yanındayım, Türk kültürünün dünyada savunucusuyum, hiçbiri yalan değildir. Ama kardeşim sen de şunu kabulleneceksin; #AkpDevletDeğildir. Sadece hükümettir. Yapamıyorsa gidecek!” diyerek sert eleştirilerini Twitter hesabından paylaştı.
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