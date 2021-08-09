Fazıl Say'dan mülteci açıklaması
Piyanist Fazıl Say, Türkiye'ye gelen son göç dalgası hakkında konuştu. Say, "Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli" ifadelerinde kullandı.
Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye gelen son göç dalgası hakkında açıklamalarda bulundu. Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olunması gerektiğini belirten Say, kendisininde yurtdışında önyargı ve engellerle karşılaştığını söyledi.
Fazıl Say'ın açıklaması şu şekilde:
Tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adımda.
Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşadım, Türk olduğum için ne biçim önyargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. “Yabancı düşmanlığı”na varmamalı.
Sorun şu ki; Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli.Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbetteki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur
2-— Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 9, 2021
Sorun şu ki; Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli.Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbetteki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur
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