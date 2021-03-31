Fazıl Say'dan hükümete sert tepki: Biz artık iyice anladık, bizi düşünen bir yönetim olmadığını

31 Mart 2021 Çarşamba, 12:01

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından hükümet kararlarını eleştiren paylaşımlar yaptı.

Hükümet tarafından verilen kararları şaşkınlıkla izlediğini belirten Say, "Salgının şu en sert döneminde insanlar, endişe içinde, karantina, ekonomi, dertleriyle sarsılırken, bir tarafta hükümetten ardı ardına gelen kararlar, Atatürk, andımızın kaldırılması konusu, İstanbul sözleşmesi ve kadın konuları. Hepsini şaşkınlıkla izliyoruz. Bu "çağa aykırı" gidişat nedir niyedir? Diye sormuyorum. Çünkü belli ki "Tuhaf" ve "geleceği olmayan" bir noktada! Şu kesin; Bu nesilde bu Tutmayacak!" dedi.

Bu nesilde bu tutmayacak! pic.twitter.com/TNSLRWs2Az — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 30, 2021





"PARASIZLIKTAN CANINA KIYAN GENÇ SANATÇILAR"

Salgın döneminda yapılan 'lebaleb' kongreleri de eleştiren Say, "Bir sanatçı bakış açısıyla lebaleb kongreler" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Say, "Tıka basa dolu salonlarda “lebaleb” kongreler. Tüm halkın sıkıntılarla boğuştuğu, salgın ve ekonomik çöküntüye uğradığı dönemde. Bilmiyorum, kimsenin aklına geliyor mu, sinemalar, tiyatrolar, konserler, operalar, gösteriler, tüm toplu mekan etkinlikleri? Biliyorlar mı 380 gündür Türkiye’de ve dünyada tüm faaliyetlerin durduğunu? Tüm çalışanların, tüm sektörün, milyonlarca sanat emektarı insanın, maddi ve manevi sıkıntılar içinde beklediğini? Parasızlıktan canına kıyan genç sanatçılar olduğunu? Dolu salonlarımıza duyduğumuz özlemi? Kendimize değil daha zor durumda kalan sanatçılar için duyduğumuz endişeyi? Bulanıklaşan bir geleceğin yarattığı yılkıyı?

"SİZ DE KONGRENİZİ ONLİNE YAPIN KARDEŞİM"

“Online konser yap!” Siz de kongrenizi online yapın kardeşim. “Lebalep-çevrimiçi-canlıyayın-lebalebi” yapın? Biz artık iyice anladık, bizi düşünen bir yönetim olmadığını. Yazık, dünyayı güzelleştirmek için sanat yapanlara. “Dünya mükemmel olmadığı için sanat var” doğru sözdür. Bir nebze anlayan kaldı mı merak ediyorum? Bu kadarı da fazla çünkü! Fazıl Say" diye yazdı.

Bir sanatçı bakış açısıyla lebaleb kongreler. pic.twitter.com/4hISNT3Hyy — Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 31, 2021















