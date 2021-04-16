F.Bahçe sezon bitmeden önümüzdeki yılın kadrosu için girişimlere başladı

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Sarı-Lacivertlilerde öncelik forvet ve stoper. Cisse’nin üzerini çizen, Samatta ile Thiam’ı da elden çıkarmayı planlayan Emre Belözoğlu’nun hedefinde Christian Benteke var. Hatay’ın yıldızı Boupendza için de girişimlerini sürdüren F.Bahçe, Crystal Palace’la sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Benteke’yi kadrosuna katmaya çalışıyor. Stoperde Tisserand ile Lemos’u elden çıkaracak Sarı-Lacivertlilerin bu mevki için düşündüğü ilk isim Yerry Mina. Ancak kiralık olarak düşünülen Mina’yı ve Everton’ı ikna etmek zor görünüyor.

BELÖZOĞLU BAŞARI SAĞLARSA KALACAK

Erol Bulut ile yollar ayrıldığında, yönetim içindeki ağırlıklı görüş takımın başına kariyerli bir yabancı teknik adamın getirilmesi yönündeydi. Sportif direktör Emre Belözoğlu’na ‘geçici çözüm’ gözüyle bakılıyordu. Ancak 40 yaşındaki futbol adamı, kısa sürede bu algıyı değiştirebileceğini gösterdi. Yönetim içinde son dönemde Belözoğlu’nun geçici değil kalıcı çözüm olabileceği yönündeki görüş ağırlık kazandı. Emre’nin “F.Bahçe topu vermez. Büyük takım bizim gibi oynar” sözleri, sadece yönetim katında değil taraftarlar arasında da fazlasıyla heyecan yarattı.

TAKIM ÜZERİNDE ETKİLİ

Belözoğlu’nun kısa bir sürede kendi oyun anlayışını oturtmaya başlaması, takım üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Kalan 7 haftada da takım aynı şekilde gelişmeye devam ederse, Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlük unvanının yanına teknik patronluk görevinin de kalıcı olarak yazılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gerçekleşirse, Belözoğlu, futboldaki tek yetkili konumuna gelecek.