Fed Başkanı Powell, Covid-19 vakalarına karşı uyardı
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için endişe kaynağı olduğunu belirterek, ekonominin mali ve parasal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Powell, video konferans yöntemiyle katıldığı bir etkinlikte, Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomi için önemli bir risk oluşturduğunu anlattı.
ABD'de eyaletlerin bazı kısıtlamaları uygulamaya başladığına işaret eden Powell, "Burada endişe yaratan durum, insanların pandemiyi kontrol altına alma çabalarına olan güvenlerini yitirecek olmaları ve kendilerini enfeksiyon riskine sokabileceğini düşündükleri faaliyetlerden çekilmeleridir ve bunun bazı belirtilerini şimdiden görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Powell, Covid-19 aşısına ilişkin haberlerin orta vadede iyi olduğunu ancak yakın vadede önemli zorluklar ve belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti.
"GİDİLECEK UZUN BİR YOL VAR"
Toparlanmanın tamamlanmadığını ve "gidilecek uzun bir yol" olduğunu belirten Powell, ekonominin hem maliye hem de para politikasının desteğine ihtiyaç duymaya devam edeceğini vurguladı.
Powell, toparlanmayı desteklemek için Fed'in tüm araçlarını gereken süre boyunca kullanacağı taahhüdünü yineleyerek, ekonominin daha fazla mali desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Covid-19 vaka sayısındaki artışı "çok endişe verici" olarak nitelendiren Powell, bu durumun insanların ekonomik faaliyete dahil olma konusunda korkutabileceğini ve ekonomiyi yavaşlatabileceğine işaret etti.
Salgının ekonomik etkilerine karşı bankanın uyguladığı programları sonlandırmak için çok erken olduğunu belirten Powell, "Doğru zaman geldiğinde, bu zamanın çok yakında olduğunu düşünmüyorum, bu araçları bir kenara bırakacağız" dedi.
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