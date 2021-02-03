FED: Ekonomik toparlanma için yeni mali destek gerek

03 Şubat 2021 Çarşamba, 07:31

CNBC'ye yaptığı açıklamada, Finansal desteklerin, insanların aşılanmasının aciliyetini çok daha fazla artırdığını vurgulayan Kaplan, bu sürecin, yüz yüze eğitimin yeniden başlatılması, ekonomik katılım ve faaliyetlerde iyileşmeye yansıyacak ekonomideki toparlanmayı görmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.



Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde 5.0 dolayında olmasını beklediğini belirten Kaplan, buna karşın önümüzdeki birkaç ayın oldukça durgun geçeceğini ekledi.

