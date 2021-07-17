Federasyondan lisans alınamadı, Oğulcan Çağlayan PSV maçına çıkamayacak

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 07:00

UEFA listesine adı yazılamayan Çağlayan, Sarı-Kırmızılıların 21 Temmuz’da PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray’ın dört gündür yaptığı tüm bilgilendirmelere rağmen TFF yönetimi konuyu karara bağlamak için toplanmadı. Sarı-Kırmızılı kulüp de TFF’ye ihtarname çekti. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, “Buradaki tavrın iyi niyetten uzak olduğu çok açık. Ne yazık ki TFF Türk futbolundaki sistem sorunlarını çözmekten çok uzak. TFF’nin böylesine önemli bir konuyla ilgili olarak, özellikle bir Türk futbolcunun bir Türk kulübü adına uluslararası arenada mücadele etmesinin söz konusu olduğu bir durumda, hukuka aykırı bir şekilde yaklaşım sergilemesi kabul edilemez” dedi.

‘HUKUK GARABETİ OLUR’

Epözdemir, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir defa bizim UEFA’nın çekişmeli alacak olarak kabul ettiği yargılaması devam eden bir süreçle ilgili Tahkim Kurulu’nun da kesin bir karar yok, yargılama devam ediyor gerekçesiyle transfer yasağını kaldırdığı bir olayda bizim başvurumuzu kabul etmesi lazım. Aksi zaten hukuk garabeti olur. Diyelim ki reddetti derhal Tahkim Kurulu’na başvuru başvuracağız Tahkim Kurulu’ndan da bu kararın kaldırılması kuvvetle muhtemel” diye konuştu.