Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan için yaptığı başvuru reddedildi

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:31

Milliyet gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan’a bu yılın başında verilen cezaya ilişkin yaptığı iptal başvurusunun İstanbul 46. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Oğulcan Çağlayan’a Çaykur Rizespor ile sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle 6 maç ceza ve 1.2 milyon Avro para cezası vermişti.

Bu ceza sebebiyle transfer yasağını kaldırmak isteyen Galatasaray yönetimi ilk olarak TFF Yönetim Kurulu’na başvurmuş, alınan olumsuz yanıt sonrasında Tahkim Kurulu’na davayı taşımıştı.

25 Haziran’da gerçekleştirilen toplantının ardından transfer yasağı kalkan Galatasaray, iptal ve tedbir talebi için İstanbul 46. Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

“GEREKLİ KOŞULLAR OLUŞMADI”

Haberde, iptal için gerekli koşulların oluşmadığı ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439. maddesindeki tüm olumsuzlukların tek tek sıralandığı belirtilirken Oğulcan Çağlayan’ın o dönemde itiraz etmemesinin de değerlendirildiği ve iptal talebinin reddedildiği belirtildi.

Galatasaray’ın Yargıtay’a gidebileceği ifade edilirken kararın temyizde onanması halinde sarı-kırmızılı takımın transfer yasağının yeniden başlayacağı ifade edildi.