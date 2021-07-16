CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği'ne desteğini açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kulüpler Birliği'ne destek olacağını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği'ne ve takımlara destek olacağını açıkladı.
Kılıçdaroğlu, "TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" ifadelerini kullandı.
TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim. #Kataristan pic.twitter.com/YBuGhEKkIa— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 16, 2021
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