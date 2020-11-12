Feminist filozof Mary Wollstonecraft’ın çıplak heykelinin üstü örtüldü
Filozof ve feminist düşüncenin önderlerinden Mary Wollstonecraft'ın salı günü Londra'da açılan heykeli tartışmalara konu oldu. Heykelin göğüs ve kasık bölgesine siyah bant yapıştırıldı ve gövdesine tişört giydirildi.
Fotoğraflar: Reuters
“Feminizmin annesi” olarak anılan Wollstonecraft’ın heykeli, gümüş renkte çıplak bir kadın bedenini tutuan iç içe geçmiş birçok kadın figüründen oluşuyor.
Hazırlanması 10 yıl süren heykel, "Mary on the Green" bağış kampanyası kapsamında toplanan 143 bin sterlinle (yaklaşık 1 milyon 500 bin TL) yapıldı.
Heykel, İngiltere'nin en önemli ve tartışmalı sanatçılarından Maggi Hambling tarafından tasarlandı.
İngiltere'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması için mücadele veren Millicent Fawcett’in heykelinin dikilmesi için yürütülen kampanyada önemli rol oynayan Caroline Criado-Perez, Hambling’in heykelini sert dille eleştirdi.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Criado-Perez, heykelin yapımında karar sürecinin “feci şekilde yanlış” olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu heykelin yapımında harcanan emeğe tamamen saygı duyuyorum, müthiş bir azim. Fakat, heykelin kendisine gelecek olursak, tüm emek boşa harcanmış. Böyle bir temsilin Wollstonecraft’ı aşağıladığını düşünüyorum gerçekten. Kendisi bu çıplak, müthiş vücudlu ve erkeklerin fantezilerinden fırlama temsilini görse hiç hazzetmezdi."
Criado-Perez, heykelin siyasi bir mesaj taşıdığını söyleyerek doğrudan feminist düşünürü temsil etmesi gerektiğini belirtti.
Heykelin yaratıcısı Hambling ise eserini savunarak heykelde kıyafet olması durumunda, eserin belirli bir zaman ve mekan çerçevesinde sınırlandırılacağını söyledi.
Sanatçı şöyle devam etti:
"Bu Mary Wollstonecraft’ın bilindik kahramansı temsili değil. Bu heykel günümüzü, onun ruhuyla yansıtıyor."
Feminist düşünürün heykelinin dikilebilmesi için yapılan çalışmalarda ön planda yer alan yazar Bee Rowlat de heykelin feminizmin doğuşunu ve “dayanışma fikrini” temsil ettiğini söyledi.
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