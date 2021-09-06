Fenerbahçe, Arthur Masuaku ile anlaşmak üzere
Fenerbahçe, West Ham forması giyen sol bek Arthur Masuaku'nun transferi için İngiliz kulübe kiralık teklifinde bulundu.
Fenerbahçe, yaz transfer sezonun bitmesine yakın bir süre kala transferde hız kesmiyor.
Ali Koç ve ekibi sol bek transferi için West Ham United forması giyen Arthur Masuaku transferini bitirmek üzere.
Football News West Africa'nın haberine göre, Sarı-lacivertli ekip hızıyla ön plana çıkan sol bek için 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
Haberin içinde yer alan detayda Fenerbahçe ve West Ham United yönetiminin anlaştığını, sarı-lacivertlilerin şu anda TFF'in koyduğu yabancı sınırından daha fazla yabancı bulundurduğu için bir yabancı futbolcusunu göndererek Masuaku'ya yer açmaya çalıştığını iddia etti.
2016'da 7.1 milyon Avro'ya West Ham'a transfer olan Kongolu futbolcu, geçen sezon Londra ekibi çıktığı ile 12 Premier Lig maçında 2 asistlik performans sergiledi.
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