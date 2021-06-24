Kolombiya'da Luis Diaz'ın attığı gol Kupa Amerika'ya damgasını vurdu

Copa America B Grubu'nda Brezilya, Kolombiya'yı 90+10'da Casemiro'nun golüyle yendi. Kolombiya'da Luis Diaz'ın röveşata golü ise Kupa Amerika'ya damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 10:52
Kolombiya'da Luis Diaz'ın attığı gol Kupa Amerika'ya damgasını vurdu
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Brezilya, geri düştüğü karşılaşmada galip gelmeyi başardı. Kolombiya, 10. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilya, 78. dakikada Roberto Firmino ve 90+10. dakikada Casemiro'nun attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Kolombiya'da Luis Diaz'ın 10'uncu dakikada attığı röveşata golü ise Kupa Amerika'ya damgasını vurdu.

İşte Luis Diaz'ın o golü:


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