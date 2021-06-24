Kolombiya'da Luis Diaz'ın attığı gol Kupa Amerika'ya damgasını vurdu
Copa America B Grubu'nda Brezilya, Kolombiya'yı 90+10'da Casemiro'nun golüyle yendi. Kolombiya'da Luis Diaz'ın röveşata golü ise Kupa Amerika'ya damga vurdu.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.
Brezilya, geri düştüğü karşılaşmada galip gelmeyi başardı. Kolombiya, 10. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilya, 78. dakikada Roberto Firmino ve 90+10. dakikada Casemiro'nun attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Kolombiya'da Luis Diaz'ın 10'uncu dakikada attığı röveşata golü ise Kupa Amerika'ya damgasını vurdu.
İşte Luis Diaz'ın o golü:
Vibró Colombia. Vibró la red. ¡Vibró el continente con ese golazo! #VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/q7abknUNCy— Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021
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