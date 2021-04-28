Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely geri dönüyor!
Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin CSKA Moskova ile oynanacak serinin 3. maçında sahada olacağını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely, CSKA Moskova ile oynanacak serinin 3. maçı öncesi geri döndü.
2 Nisan'da Ataşehir'de oynanan Barcelona maçının ilk çeyreğinde sakatlanan Jan Vesely, CSKA Moskova'ya karşı serinin ilk 2 maçında oynayamamıştı. Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya karşı mücadelesiyle ayakta kalsa da bunu skora yansıtamamış ve seride 2-0 geriye düşmüştü.
Fenerbahçe'de koç Igor Kokoskov ve 3 oyuncu, sağlık protokolleri nedeniyle bu maçta yer alamayacak.
Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova, 20.45'te Ataşehir'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kazanarak seriyi 4. maça taşımayı istiyor.
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