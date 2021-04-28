Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely geri dönüyor!

Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin CSKA Moskova ile oynanacak serinin 3. maçında sahada olacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 18:41
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely geri dönüyor!
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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely, CSKA Moskova ile oynanacak serinin 3. maçı öncesi geri döndü.

2 Nisan'da Ataşehir'de oynanan Barcelona maçının ilk çeyreğinde sakatlanan Jan Vesely, CSKA Moskova'ya karşı serinin ilk 2 maçında oynayamamıştı. Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya karşı mücadelesiyle ayakta kalsa da bunu skora yansıtamamış ve seride 2-0 geriye düşmüştü.

Fenerbahçe'de koç Igor Kokoskov ve 3 oyuncu, sağlık protokolleri nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova, 20.45'te Ataşehir'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kazanarak seriyi 4. maça taşımayı istiyor.


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