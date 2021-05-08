Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un geleceği hakkında şok iddia

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:25

Bu sezonki Turkish Airlines EuroLeague macerasını play-off'ta Rus ekibi CSKA Moskova'ya 3-0'la elenerek sonlandıran Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Igor Kokoskov ve takım menajeri Maurizio Gherardini arasındaki ilişkilerde çatlak yaşandığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova ile oynadığı seride Covid-19 nedeniyle takımın başında olamayan Igor Kokoskov, Yunan basınından Sdna.gr'in haberine göre üçüncü maç öncesi yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen takımın seride 2-0 geride olması nedeniyle sahaya çıkmak istemedi. Bu durum, Kokoskov ve Gherardini arasında iplerin gerilmesine sebep oldu.

Haberde sarı-lacivertlilerden yıllık 1,5 milyon Euro kazanan Kokoskov'un bu yılki alacaklarının bir kısmının ödenmediği, kulübün bu maaş yükü sebebiyle 49 yaşındaki antrenörle gelecek sezon yola devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu da ifade ediliyor.

Turkish Airlines EuroLeague'den elenmesinin ardından yoluna ING Basketbol Süper Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, ligde normal sezonu ikinci bitirmeyi garantiledi ve play-off çeyrek finalindeki rakibini beklemeye başladı.