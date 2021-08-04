Fenerbahçe Beko'nun yeni antrenörü Djordjevic İstanbul'da
Igor Kokoskov'un ayrılığından sonra Fenerbahçe Beko'nun başına geçen Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Beko'nun 3 yıllık anlaşma sağladığı Aleksandar Djordjevic Milano'dan İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Milano’dan kalkan özel uçakla İstanbul’a gelen Sırp antrenörü, takım menajeri Cenk Renda karşıladı.
Daha önce Olimpia Milano, Panathinaikos, Bayern Münih ve Sırbistan Milli Takımı'nı çalıştıran Djordjevic son olarak Virtus Bologna'da görev almıştı.
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