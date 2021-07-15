Fenerbahçe-Csikszereda hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçı için bugün Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası’ndaki tesislerde mücadele edecek.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk maçında Romanya 2. Lig temsilcisi Csikszereda ile karşı karşıya gelecek. İşte sarı lacivertli taraftarların büyük bir merakla beklediği Fenerbahçe Csikszereda maçı ile ilgili ayrıntılar...
15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 17.00'de Topuk Yaylası’nda Fenerbahçe, Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda ile karşılaşacak. Mücadele, Fenerbahçe Youtube Katıl kanalı üzerinden canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında ise 19 Temmuz Pazartesi günü ise Samandıra’da Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında ise yurt dışında bir turnuvada yer alacak.
İlgili Haberler
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına röportaj verdi
- Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza yeşil ışık yaktı
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak çağrı: Hakkımızı istiyoruz!
- Kulüp başkanlarından ortak mesaj: En fazla üç puanımız silinir
Video Haberler
- Motosikletten böyle uçtular
- Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
- Muharrem İnce'den videolu 15 Temmuz paylaşımı
- Almanya’da sel felaketi: En az 5 ölü
- Elazığ’da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
- İskenderun Körfezi'nde hortum çıktı
- Elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
- Başkent'te kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurt
- Su samuru, balık yerken görüntülendi
- Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu
En Çok Okunan Haberler
- Son 10 anket! Fark çift hanelere ulaştı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İşte seçmenin 27.7 ile 'Asla oy vermem' dediği ilk parti
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Nedim Şener'e tazminat şoku!
- AKP'den Kayıp silahlar açıklaması
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Sıla'ya şiddet davasında Ahmet Kural'a hapis cezası