Fenerbahçe Dernekleri: "Seçimde Ali Koç'u destekliyoruz"
Fenerbahçe Dernekleri bir bildiri yayımlayarak seçimde Ali Koç'u destekleyeceklerini açıkladılar.
Fenerbahçe Dernekleri bir bildiri yayımladı ve seçimde desteklerinin Başkan Ali Koç'a olduğunu açıkladı.
Bildiride:
"Sevgili Fenerbahçeliler;
2014 yılından bugüne futbol takımımızın yaşadığı şampiyonluk hasreti hepimizi derinden yaralamaktadır. Başkanımız Sn. Ali Koç'un göreve geldiği günden bu zamana kulübümüzün layık olduğu başarılara ulaşması için karşılık beklemeksizin vermiş olduğu maddi ve manevi emekler her Fenerbahçelinin malumudur.
Gelinen süreçte, yarın sona erecek 2020-2021 futbol sezonunun sonunda 'sonuç ne olursa olsun' gecesini gündüzüne katarak kulübümüzün başarısı için büyük fedakarlıklar yapan Başkanımız Sn. Ali Koç'un verdiği mücadelede sonuna kadar yanında olduğumuzu bildirir, Fenerbahçe Dernekleri olarak kulübümüzün yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz." denildi.
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