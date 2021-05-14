Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in son haftasında Kayseri deplasmanına giden Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığını atlatan Altay Bayındır kadroya dahil edilirken, Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve sarı kart cezası bulunan Gökhan Gönül sarı-lacivertli kafilede yer almıyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2021 Cuma, 20:03
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kafilesinde Mesut Özil ile birlikte Sadık Çiftpınar, İrfan Can Kahveci, Gökhan Gönül ve Diego Perotti bulunmuyor.

Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor ile yarın saat 20:30'da karşılaşacak. 

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:



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