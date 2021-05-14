Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan davet

14 Mayıs 2021 Cuma, 19:32

Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 kadrosuna çağrıldı.

21 yaşındaki oyuncu, 31 kişinin yer aldığı Hollanda U21 Milli Takımı aday kadrosunda yer aldı. 23 oyuncudan oluşan son Avrupa Şampiyonası kadrosu 21 Mayıs Cuma günü açıklanacak.

Hollanda, Gençler Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde 31 Mayıs Pazartesi günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Fenerbahçe ile 29 maça çıkan Ferdi, 1 gol ve 2 asist üretti.

Hollanda aday kadrosunu şu sosyal medya paylaşımı ile duyurdu:







