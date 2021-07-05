Fenerbahçe kafilesi Düzce’ye geldi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi.

DHA
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:20
Fenerbahçe kafilesi Düzce’ye geldi
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Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 1 Temmuz’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde başlayan Fenerbahçe, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’ne ulaştı.

Sarı-lacivertli kafileyi, pandemi sebebiyle Kaynaşlı gişelerinde bir grup taraftar karşıladı. Tezahüratlarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörü Vitor Pereira’ya çiçek takdim etti.

Sarı-lacivertli ekip, Düzce kampındaki ilk çalışmasını bugün saat 17.00’de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. 


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