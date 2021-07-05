Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Vitor Pereira arasındaki buzlar eridi
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile Caner Erkin bir araya geldi.
Tekrar sarı-lacivertli takımın başına gelen Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’yi ilk çalıştırdığı dönemde Caner Erkin ile yaşadığı kriz gündeme gelmişti.
Ligin en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11’de olmadığını görünce büyük tepki göstermişti. Teknik direktör Pereira’ya sert çıkan Caner ardından kendisini sakinleştirmek isteyen yöneticilerle de sıkıntı yaşayınca kadro dışı kalmıştı.
Pereira'nın gelişinin ardından Caner Erkin ile ne olacağı düşünülürken, Fenerbahçe bugün iki ismin birlikte fotoğrafını paylaşarak mesaj verdi.
July 5, 2021
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, Pereira ile Caner Erkin konusuna değinmiş, “4-5 ay evvel bir deplasmandan dönerken laf lafı açtı. Caner ile bu konuyu konuştuk bana kendisi anlattı dışarıya yansıyan kadar büyük bir olay olmadığını söyledi. O zaman Pererira'nın geleceği gündemde yoktu şans eseri öğrenmiştim. Hatta araları iyiymiş, Caner de "hocamızı ilk ben karşılayacağım” açıklamalarını yapmıştı.
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