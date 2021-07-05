Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında yardımcı antrenör Volkan Demirel yer almadı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:32

Fenerbahçe'de sözleşme imzalanan teknik direktör Vitor Pereira bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımla bir araya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler, 3 günlük çalışmanın ardından bugün sabah saatlerinde kamp yapacağı Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket etti.

Teknik direktör Pereira takımla buluşurken, önceki dönemde tartışma yaşadığı Caner Erkin ile fotoğraf çektirdi.

Toplu fotoğrafta emekli olduktan sonra yardımcı antrenörlük görevi yapan Volkan Demirel yer almadı. Vitor Pereira gelmeden önce takımı Demirel çalıştırıyordu. Portekizli teknik direktör Pereira’nın, İstanbul’a ekibi ile birlikte gelmiş olması ve toplu fotoğrafta Volkan Demirel’in yer almaması ise soru işaretine neden oldu.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan Mehmet Aurelio da, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.







