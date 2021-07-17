Fenerbahçe kampında Caner, ağabeylik rolünü üstlenirken performansıyla dikkat çekti

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 07:00

Sayıca fazla olan kadrodan bazı oyuncularla vedalaşmak isteyen Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira, kamp boyunca analizlerini yaptı.

Sarı-Lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ön plandaki futbolcular arasında yer aldı. Geçen sezon kasık ağrıları olmasına rağmen takımını yalnız bırakmayan 26 yaşındaki futbolcu, operasyon geçirip sağlığına kavuştu.

Tatildeki zamanının boşa geçirmeyip kampta hazır bir görüntü sergileyen başarılı oyuncu, idmanlardaki hırsı ve istekli görüntüsü ile teknik heyetin beğenisini toplayarak dikkatleri çekti. Yunan oyuncu Pelkas, kamp boyunca performansından ödün vermedi. Teknik direktör Pereira’nın isteklerini harfiyen yerine getiren ve büyük beğeni toplayan Pelkas, kampın en iyileri arasında liste başı olarak yer aldı. Tecrübeli ismi Caner Erkin, kampta ağabeylik rolünü fazlasıyla yerine getirdi. Takım arkadaşları ile yakından ilgilenen futbolcu aşırı istekli görünmesiyle yeni sezonda teknik direktör Pereira’nın saha içindeki yardımcısı rolünü üstlenecek.

11 NUMARA KAVGASI



F.Bahçe’ye geldikten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Diego Perotti, ilk hazırlık maçında Sinan Gümüş’ün kendi forma numarasını giymesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Geçen sezon sonuna doğru takımla birlikte antrenmanlara çıkan yıldız futbolcunun, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’ya transfer olacağı konuşuluyordu. Hazırlık maçında 11 numaralı formayı giyen Sinan Gümüş’e tepki gösteren İtalyan futbolcu, sosyal medya hesabından kendi formasını paylaştı ve “11 numaralı forma benimdi” imasında bulundu. Perotti, şu sıralar İtalya’nın Bari kentinde özel hoca eşliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

ÖZEL MAÇTA RAKİP KASIMPAŞA

Topuk Yaylası kampını hazırlık maçıyla noktalayan Sarı-Lacivertliler, lige kadar çalışmalarını Samandıra’da sürdürecek. F.Bahçe, pazartesi günü tesislerde saat 19.00’da Kasımpaşa ile oynayacak. Bu arada F.Bahçe’nin eski başkanlarından Faruk Ilgaz, vefatının 7. yıldönümünde anıldı.