Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Arslanboğa

Fenebrahçe ile Kasımpaşa arasındaki maçta VAR odasında Suat Arslanboğa görev alacak

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2021 Pazar, 13:03
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Arslanboğa
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MHK, zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Kasımpşa maçının VAR hakemini belirledi.

Fenebrahçe ile Kasımpaşa arasındaki maçta VAR odasında Suat Arslanboğa görev alacak. Arslanboğa Beşiktaş ve Galatasaray camialarınca eleştirilmişti.


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