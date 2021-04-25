Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Arslanboğa

25 Nisan 2021 Pazar, 13:03

MHK, zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Kasımpşa maçının VAR hakemini belirledi.

Fenebrahçe ile Kasımpaşa arasındaki maçta VAR odasında Suat Arslanboğa görev alacak. Arslanboğa Beşiktaş ve Galatasaray camialarınca eleştirilmişti.

