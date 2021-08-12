Fenerbahçe Koreli Kim'le ne zaman imza atacak? İşte ayrıntılar

12 Ağustos 2021 Perşembe, 09:13

Fenerbahçe, Güney Koreli stoper Min-jae Kim’i kadrosuna katmak üzere pazar sabahı İstanbul’a getirdi. Ancak aradan geçen günlere rağmen sarı-lacivertliler transferi henüz açıklamadı. Bu gelişme kafalarda soru işareti yarattı.

İddialara göre göre, 24 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmeler devam ediyor. Parasal konularda ise henüz tam olarak anlaşma sağlanamadı. Ayrıca Fenerbahçe'nin kadrosundaki fazla sayıda yabancı ve yeni transfer İngil Caulker'in de durumu imzayı gecikritiyor. Resmi açıklama da işte bu nedenle gecikti.

İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir sorunu bulunmayan stoperle maddi konuların da kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. Çin takımlarından Beijing Guoan’ın formasını giyen futbolcu maaş konusundaki pürüzlerinin giderilmesinin ardından Fenerbahçe’ye imza atacak.

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, Kim’in transferini bizzat istiyor. Bu sezon 3'lü savunmayla oynamayı düşünen Portekizli çalıştırıcı, Güney Koreli stoperi defansın merkezinde kullanacağı ideal oyuncu olarak görüyor.

Pereira, Süper Lig öncesi son provalarda savunma üçlüsünü Tisserand-Szalai-Novak şeklinde kurdu. Ancak Min-jae Kim'in transferiyle birlikte defansın merkezi Tisserand-Kim-Szalai şeklini alacak.

Kaynak: Ajansspor / Çin basını