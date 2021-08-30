Fenerbahçe, Morita transferini tamamlayamadı

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Morita'nın kulübü Santa Clara, transfer ile ilgili açıklama yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:24
Fenerbahçe, Morita transferini tamamlayamadı
Abone Ol google-news

Ozan Tufan sonrası orta saha arayışlarına devam eden ve bugün İstanbul'a geleceği konuşulan Hidemasa Morita transferi, iki kulübün anlaşamaması nedeniyle çıkmaza girdi.

Fenerbahçe, Japon orta saha için masada olduğu Portekiz'in Santa Clara takımıyla anlaşma sağlayamadı.

Santa Clara'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferi gerçekleşmemiştir" ifadeleri yer aldı.

Orta saha bölgesinde oynayan Japon futlbolcu, kariyerinde iki Japonya Ligi şampiyonluğu yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, 9 kez Japonya Milli Takımı'nda forma giydi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler