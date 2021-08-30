Fenerbahçe, Morita transferini tamamlayamadı
Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Morita'nın kulübü Santa Clara, transfer ile ilgili açıklama yayınladı.
Ozan Tufan sonrası orta saha arayışlarına devam eden ve bugün İstanbul'a geleceği konuşulan Hidemasa Morita transferi, iki kulübün anlaşamaması nedeniyle çıkmaza girdi.
Fenerbahçe, Japon orta saha için masada olduğu Portekiz'in Santa Clara takımıyla anlaşma sağlayamadı.
Santa Clara'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferi gerçekleşmemiştir" ifadeleri yer aldı.
Orta saha bölgesinde oynayan Japon futlbolcu, kariyerinde iki Japonya Ligi şampiyonluğu yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, 9 kez Japonya Milli Takımı'nda forma giydi.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası