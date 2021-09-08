Fenerbahçe oyuncusu Steven Caulker, Gaziantep FK'da

08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:29

Fenerbahçe’ye sezon başında Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra katılan Caulker, Gaziantep FK ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira tarafından performansı düşük bulunan ve yeni transfer olmasına rağmen kadroda düşünülmeyen Caulker’dan kulüp bulması istenmişti.

Ajansspor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal; "Steven Caulker ile anlaştık. Caulker'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Fenerbahçe'ye kiralama bedeli ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut’un, Alanyaspor’dan eski öğrencisi olan 29 yaşındaki oyuncunun transferinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.