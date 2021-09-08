Fenerbahçe oyuncusu Steven Caulker, Gaziantep FK'da
Fenerbahçe’nin İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, Gaziantep FK takımına transfer oldu.
Fenerbahçe’ye sezon başında Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra katılan Caulker, Gaziantep FK ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira tarafından performansı düşük bulunan ve yeni transfer olmasına rağmen kadroda düşünülmeyen Caulker’dan kulüp bulması istenmişti.
Ajansspor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal; "Steven Caulker ile anlaştık. Caulker'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Fenerbahçe'ye kiralama bedeli ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut’un, Alanyaspor’dan eski öğrencisi olan 29 yaşındaki oyuncunun transferinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.
Video Haberler
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
- 7.1'lik deprem kamerada! “Deprem ışıkları” görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Öğrenci ve öğretmenler için yeni karar
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!
- 6-1 sonrası Amsterdam-İstanbul arası demeç savaşı
- Emlakçılar, yüksek kiraların nedenini açıkladı
- Son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Vaka sayısında endişe veren artış!
- Kavcıoğlu konuştu, piyasalar karıştı
- Bayraktar'ın 17-25 itirafı savcılığın önünde