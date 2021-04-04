Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Covid-19 testi pozitif

04 Nisan 2021 Pazar, 00:01

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. İki oyuncumuzun test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır"