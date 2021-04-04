Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Covid-19 testi pozitif
Koronavirüs salgını spor dünyasını etkilemeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe kadın basketbol takımından iki oyuncu da Covid-19'a yakalandı
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. İki oyuncumuzun test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır"
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