Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kaya, "Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum şükür" dedi.
Oyuncu Hazal Kaya, Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı setinde koronavirüse yakalanınca çekimlere 5 gün ara verildi.
Koronavirüse yakalanan Kaya sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Hazal Kaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Herkese merhaba. Çıkan haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli olmasına rağmen Kovid oldum. Kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi yaşıyorum aslında. Bütün geçmiş olsun mesajlarına çok çok teşekkür ederim. Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum şükür. Görüşmek üzere..."
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