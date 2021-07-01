Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ilk çalışmasını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki zemin yenileme işlemi sebebiyle Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde topbaşı yaptı.
Saat 19.00’da başlayan antrenmanda core ve denge çalışmalarının ardından topla aktivasyon çalışması yapıldı. İdman koşu çalışmalarıyla sona erdi. Antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız eşliğindeki ilk idmanda sarı-lacivertli ekibe yeni dahil olan Serdar Dursun ve Steven Caulker da takımla birlikte çalıştı.
Sarı-lacivertlilerde milli oyuncular ve Diego Perotti idmanda yer almadı. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla devam edecek.
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