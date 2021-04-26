Fenerbahçe'de Alina Iagupova gelişmesi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:48

Kadınlar EuroLeague'i üçüncü sırada bitiren ve Türkiye Ligi play-off final serisindeki rakibini bekleyen Fenerbahçe Öznur Kablo'nun, Ukraynalı yıldızı Alina Iagupova ile önümüzdeki sezon için de anlaşma sağladığı iddia edildi.

2019-20 sezonunda katıldığı sarı-lacivertli ekipte yıldızlaşan ve bu sezon başında Çukurova Basketbol'a transfer olmasına rağmen Aralık ayında Fenerbahçe'ye kiralık olarak geri dönen Alina Iagupova, Women’s Basketball Junction’da yer alan habere göre önümüzdeki sezonda da takımda kalacak.

EuroLeague Women'da geçen sezonun ve bu sezonun MVP'si seçilen oyuncu, sarı-lacivertli formayla Euroleague'de 13 maçta oynamış, 21.3 sayı, 5.6 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları elde ederek başarılı bir grafik yakalamıştı. Avrupa arenasında maç başına 23.9 verimlilik puanı yakalayan Iagupova, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Avrupa üçüncülüğü elde etti.



