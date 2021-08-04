Fenerbahçe, hazırlık maçında Dinamo Kiev ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:26
Fenerbahçe, hazırlık maçında Dinamo Kiev ile karşılaşıyor
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Hazırlık maçlarını devam ettiren Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayan ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Pelkas, Mesut, Valencia.

Dinamo Kiev: Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov, Ramirez.

Dinamo Kiev, maçın 27. dakikasında Lednev ile 1-0 öne geçti.


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