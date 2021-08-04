Fenerbahçe, hazırlık maçında Dinamo Kiev ile karşılaşıyor
Fenerbahçe, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Hazırlık maçlarını devam ettiren Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayan ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Pelkas, Mesut, Valencia.
Dinamo Kiev: Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov, Ramirez.
Dinamo Kiev, maçın 27. dakikasında Lednev ile 1-0 öne geçti.
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