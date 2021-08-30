Fenerbahçe'de Emre Nasuh, takımdan ayrıldığını açıkladı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:21

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Emre Nasuh, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sarı-lacivertlilere veda etti.

Nasuh, "Büyük Fenerbahçenin büyük taraftarı: Veda etmek zordur, ama ben bunu küçük bir ayrılık olarak görüyorum. 12 yaşında küçük bir çocuk iken geldiğim ve oynadığım tüm alt yapı gruplarının kaptanlığını yaptığım kulübüm Fenerbahçe ile sözleşmemi karşılıklı olarak fesh etmiş bulunmaktayım. Asırlık tarihini içinde barındıran bu kulübün çatısı altında birlikte forma giyme şansı yakaladığım arkadaşlarım ve abilerim sizlerle aynı takımın parçası olmak büyük bir ayrıcalıktı. Başkanımız Sayın Ali Koç ve değerli yöneticilerimiz başta olmak üzere, üzerimde emeği olan bütün hocalarıma ve kulüp personellerine teşekkür ederim. Desteklerini hayatım boyunca unutamayacağım Büyük Fenerbahçe Taraftarlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle Hoşçakalın.." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile sözleşme imzalamıştı.