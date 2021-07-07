Fenerbahçe’de Pereira’nın beklentilere karşılık verip veremeyeceği merak konusu

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 07:00

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetiminin Vitor Pereira tercihi tutacak mı?

Portekizli çalıştırıcının ismini sanırım kimse aklının ucundan dahi geçirmiyordu. Çünkü beklentiler kariyerli bir teknik direktörün getirileceği yönündeydi. Koç, son yaptığı basın toplantısında üç teknik adamla görüşmeler yaptığını, bunlardan birinin kesin olacağını söylemişti. Bu üç çalıştırıcı arasında Pereira yoktu. Üç hoca son anda u dönüşü yapınca Fenerbahçe Başkanı Vitor Pereira’ya sarılmış. Geriye dönüp baktığımızda Fenerbahçe, Pereira’nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşamış, sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Portekizli 2016 yılının ağustos ayında oynanan Monaco maçlarının ardından Sarı-Lacivertlilerden ayrılmış ve 6 aylık dönemi boşta geçirdikten sonra Ocak 2017’de 1860 Münih’e imza atmıştı.

GÖREVE İDDİALI BAŞLADI

Fenerbahçe’de bu kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi arzulayan Vitor Pereira, resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, hedeflerini ve hislerini şu sözlerle yansıttı: “Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.” Pereira’yla ilgili kafalarda soru işaretleri elbette fazla. Camiada en çok, Portekizli’nin beklentilere karşılık verip veremeyeceği merak ediliyor. Portekizli hoca çok hırslı ve iddialı geldi. Umarım bu hırsı takıma da yansır.

SERDAR: ALİ KOÇ BANA İNANDI



Fenerbahçe’nin yeni transferi Serdar Dursun, golleriyle takımını şampiyonluğa taşımak istediğini söyledi. Birçok kulüpten teklif aldığını belirten 29 yaşındaki futbolcu, Başkan Ali Koç’a teşekkür etti. Geride kalan sezonda Darmstadt formasıyla 27 gole imza atan ve Bundesliga 2’yi gol krallığıyla tamamlayan Serdar, “La Liga, Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse her yerden teklif aldım. Türkiye’ye ilk önce sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca benim için farklı oldu. Ali Koç bana çok inandı. Buraya oturmaya değil formayı sırılsıklam yapmaya geldim. Pes eden biri değilim. Mücadeleci bir yapım var. Gollerimle takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum” dedi.



ŞEHMUS KRİZİ

Beşiktaş forması giyen milli basketbolcu Şehmus Hazer’in, Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komşuoğlu ile görüştüğü sırada çekilen fotoğraflarının gündem yaratması üzerine, Sarı-Lacivertliler, Şehmus’la resmi olarak ilgilenildiklerini ve Beşiktaş ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Beşiktaş ise “Sporcumuz veya menajeri, izinsiz transfer görüşmesinde bulunamaz” açıklamasını yaptı.