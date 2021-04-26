Süper Lig'e katılan İtalyan kulüpleri, Serie A'dan men edilecek

26 Nisan 2021 Pazartesi, 16:03

İtalya Futbol Federasyonu'ndan, 12 takımın geçtiğimiz hafta ilan ettiği ve futbol kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine rafa kaldırılan Avrupa Süper Ligi projesine dair yeni bir hamle geldi. Federasyon başkanı Gabriele Gravina, UEFA ve FIFA tarafından düzenlenen turnuvalar haricinde başka bir organizasyona katılan takımların Serie A'dan men edileceğini açıkladı.

Agenzia Italia'nın haberine göre Gravina, düzenlediği basın toplantısında hangi kulüplerin Avrupa Süper Ligi'nde kaldığına dair bilgilerinin olmadığını belirtti. Avrupa Süper Ligi projesinin, ekonomik sorunlar yaşayan kulüplerin gösterdiği bir tepki olarak yorumlanmaması gerektiğini savunan Gravina, durumun irdelenmesi gereken hassas bir konu olduğunu sözlerine ekledi.