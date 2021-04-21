Fırat Aydınus emekli oluyor
Süper Lig’de en çok görev yapan hakemlerden olan Fırat Aydınus, sezon sonunda emekli oluyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun hakem talimatına göre Süper Lig’in tecrübeli hakemlerinden Fırat Aydınus sezon sonunda emekli olacak. TFF’nin Merkez Hakem Kurulu Talimatı’na göre Üst Klasman Hakemleri 45 yaşına kadar görev alabiliyor. Ancak bu sınır 47 yaşına kadar uzatılabiliyor.
Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nda Üst Klasman Hakemleri için yer alan maddede yaş sınırı 21-45 olarak belirtilirken şu ifadeler yer alıyor :
“Profesyonel (Sözleşmeli) hakemler arasından performansa dayalı olarak MHK’nun önerisi Yönetim Kurulu’nun onayıyla yıllık sözleşmeler ile en fazla 47 yaşına kadar uzatılabilir.”
47 yaşında olan Fırat Aydınus son olarak Süper Lig’de dün oynanan Sivasspor – Beşiktaş maçında görev almıştı.
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